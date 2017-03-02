Siyasetle asker arasında kalbi sıkıştı

Vakıflar İdaresi Müdürlüğü’ne atanmasının ardından Vakıflar’ı gerçek görevine layık bir pozisyona getiren İbrahim Benter, siyasetin baskılarına direnirken sağlığından oldu

BASKILAR BEZDİRDİ

Vakıflar İdaresi Müdürü İbrahim Benter’in rahatsızlığının ardındaki gerçek gün yüzüne çıktı. Çıkarma Plajı’nın devri konusunda Benter’in hükümetten siyasi baskı görmesi ardından ise askerin sitemi ile karşılaşması nedeniyle stresli günler yaşadı

4 AY İMZALAMADI

Vakıflar İdaresi Müdürü İbrahim Benter’in Çıkarma Plajı’nın devri konusunda hükümetten ciddi bir baskı gördüğü ve bu baskılara uzun süre boyun eğmediği ifade edildi.

Benter kararı imzalamamak için 4 ay direndi, Yönetim Kurulu eliyle Çıkarma Plajı’ndaki kiralama işlemi yapıldı

ASKERLE KARŞI KARŞIYA KALDI:

Askeri makamlar, tarihi bir öneme sahip, çıkarma sırasında birçok askerin şehit olduğu ve etrafında şehitlik bulunan araziye kumarhane yapılmasını istemiyor. Benter’in karara imza atması, askeri makamların “Size güveniyorduk, nasıl imzaladınız” sitemini beraberinde getirdi

TEHDİTLERE MARUZ KALDI

Bu konu, Benter ile hükümet arasındaki ilk görüş farklılığı da değil. Hükümetin daha önceden yine denize sıfır vakıf arazisini farklı kişilere devredilmesi için Benter’e siyasi baskı yapmıştı. Bu baskıları zaman zaman görevden alma girişimine de dönüştü