Siyasi iltica ve uluslararası koruma başvurularında artış
Güney Kıbrıs’ta siyasi iltica ve uluslararası koruma başvurusunda bulunanların sayısında ilk kez yüzde 35’lik bir artış olduğu haber verildi.
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Güney Kıbrıs’ta siyasi iltica ve uluslararası koruma başvurusunda bulunanların sayısında ilk kez yüzde 35’lik bir artış olduğu haber verildi.
Simerini gazetesi, Eurostat verilerine göre 2015 yılında Güney Kıbrıs’ta 2 bin 105 siyasi iltica ve uluslararası koruma başvurusunda bulunulurken, 2016 yılında bu rakamım yüzde 35 artışla 2 bin 840’a yükseldiğini yazdı.
Habere göre 2 bin 840 başvuru sahibinden 1165’i (yüzde 41) Suriye, 225’i (yüzde 8) Somali ve 205’i (yüzde 7) Pakistan’dan geldi.
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