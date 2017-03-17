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Siyasi iltica ve uluslararası koruma başvurularında artış

Siyasi iltica ve uluslararası koruma başvurularında artış

Güney Kıbrıs’ta siyasi iltica ve uluslararası koruma başvurusunda bulunanların sayısında ilk kez yüzde 35’lik bir artış olduğu haber verildi.

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Güney Kıbrıs’ta siyasi iltica ve uluslararası koruma başvurusunda bulunanların sayısında ilk kez yüzde 35’lik bir artış olduğu haber verildi.

Simerini gazetesi, Eurostat verilerine göre 2015 yılında Güney Kıbrıs’ta 2 bin 105 siyasi iltica ve uluslararası koruma başvurusunda bulunulurken, 2016 yılında bu rakamım yüzde 35 artışla 2 bin 840’a yükseldiğini yazdı.

Habere göre 2 bin 840 başvuru sahibinden 1165’i (yüzde 41) Suriye, 225’i (yüzde 8) Somali ve 205’i (yüzde 7) Pakistan’dan geldi.

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