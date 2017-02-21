Siyasi parti liderleri de Akıncı - Çavuşoğlu çalışma toplantısına katıldı

Çalışma ziyareti için dün gece yarısı KKTC’ye gelen Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile KKTC heyetleri arasındaki görüşmeler Cumhurbaşkanlığı’nda sürüyor.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Çavuşoğlu arasında baş başa görüşmenin ardından, heyetler arası görüşmelere geçildi. Ardından siyasi parti başkanlarının da katılımıyla değerlendirme yapıldı.

Toplantıların ardından Cumhurbaşkanlığı’nda ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Çavuşoğlu, Meclis Başkanı Sibel Siber tarafından da kabul edilecek.