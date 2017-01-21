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Slovakya’dan adil ve kalıcı çözüme destek

Slovakya’dan adil ve kalıcı çözüme destek

Slovakya’nın, Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı çözüm bulunmasına destek verdiği bildirildi.

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Slovakya’nın, Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı çözüm bulunmasına destek verdiği bildirildi.

Alithia gazetesi, Slovakya Cumhuriyeti Ulusal Konsey Başkanı Andrej Danko’nun dün, Güney Kıbrıs’ın Bratislava Büyükelçisi Nearhos Palas ile görüştüğünü yazdı.

Habere göre Danko yaptığı konuşmada, Slovakya’nın Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı çözüm bulunmasına destek verdiğini belirtti.

Danko konuşmasında, Güney Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ziyaretin ön hazırlıklarına yaptığı katkıdan ötürü Palas’a teşekkürlerini de sundu.

Danko ayrıca, Slovakya’nın Kıbrıs’taki gelişmeleri dikkatle takip ettiğini kaydetti.

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