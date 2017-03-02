Snapchat halka arz ediliyor

Mobil mesajlaşma uygulaması Snapchat'i oluşturan Snap adlı şirketin ilk halka arzı (IPO) çarşamba günü New York borsasında gerçekleşecek.

Hisselerinin 17 dolardan halka sunulması beklenen şirketin toplam piyasa değerinin yaklaşık 24 milyar dolar olması tahmin ediliyor.

Sosyal medya şirketi Snap'in söz konusu IPO'dan yaklaşık 3 milyar dolar elde etmeyi amaçladığı belirtiliyor.

Uzmanlar, Snapchat'in artan zararına işaret ederek, IPO sayesinde şirketin finansman kaynaklarını artırmayı amaçladığını vurguladı. Snap firması 2015'te 372,9 milyon dolar zarar ederken, bu miktar geçen yıl 514,6 milyon dolara yükselmişti.

ABD'de en son IPO düzenleyen sosyal medya firması Twitter, New York borsasına ilk arz edildiği 7 Kasım 2013 günü 1,8 milyar dolar elde ederken, şirketin gün sonunda piyasa değeri yaklaşık 24 milyar dolar olmuştu.

Tarihteki en büyük IPO, Çin'li e-ticaret devi Alibaba'nın 19 Eylül 2014'te New York borsasına arz edilmesi oldu. Söz konusu güne hisse başına 68 dolardan başlayarak günü yaklaşık 94 dolardan kapatan Alibaba, IPO'sundan 25 milyar dolar elde etmişti. Gün sonunda şirketin piyasa değeri 231 milyar dolar olmuştu.