Snapchat klonu Messenger Day kullanıma sunuldu

Belirli bir süre sonra kendini imha eden fotoğraf gönderme özelliğine sahip Snapchat, bu özelliği ile kuruluşundan bu yana defalarca taklit edildi.

Snapchat, arkadaşlarınıza ve ailenize en fazla on saniye uzunluğa kadar fotoğraf ve videolar göndermek için basit bir araç olarak başlamış olmasına rağmen, sonunda popüler Hikayeler özelliğini ekledi ve bu özellik, 24 saat içinde otomatik olarak kaybolan fotoğraf ve video içeriği göndermenizi sağladı.

Geçtiğimiz Ağustos ayında Instagram, Snapchat'ın Hikayeler bölümünü taklit etti. Bu yılın başında, Facebook'un birincil Facebook uygulaması içinde benzer bir hizmeti test ettiğine dair bir rapor vardı. Bugün, Snapchat Hikayeler klonlama süreci Facebook Messenger Day ile devam ediyor.

Facebook, Messenger Day'ı ilk olarak Eylül ayında test etmeye başladı, 2016'da Polonya'da test edilmeye başlandı ve ilk testleri sorunsuz geçen bu hizmet, tüm dünyadaki kullanıcılara sunulmaya başlandı. Snapchat Hikayeleri gibi, Messenger Day da fotoğrafları ve videolar oluşturup bunları Messenger uygulaması içinde yayınlamanızı sağlıyor.

Yayınınız 24 saat sonra kayboluyor ve çekimlerinizi bir dizi etkiyle, metinle ve daha fazlasını kullanarak kişiselleştirebilirsiniz. Ancak Facebook'un Messenger Day'ı pazarlama şekli, Snapchat'ın Hikâyelerle yaptığı işlerden oldukça farklıdır.

Snapchat Hikâyeler, gün boyunca devam etmekte olan şeyleri paylaşmakla ilgili. Ancak Messenger Day, arkadaşlarınızla daha sanatsal bir şekilde iletişim kurmanızı ve ilişkinizin tamamen çevrimiçi olmasından ziyade şahsen birbirinize takılmanızı planlıyor.

Yeni Messenger Day işlevselliği hem Android hem de iOS'taki Messenger uygulaması için şu anda kullanıma sunuldu.