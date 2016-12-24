Snapchat'e oyunlar geldi

Popüler sosyal paylaşım ve sohbet uygulaması Snapchat, filtrelerine oyunlar eklemeye başladı. Noel ve Yılbaşı etkinliklerinin yaklaşması vesilesiyle eklenen filtre, kullanıcının yüzünü bir elfin vücuduna ekleyip, dağdan aşağı kayarken hediye toplama üzerine kurulu. Kullanıcılar oyun esnasında ekran görüntüsü alıp video çekerek arkadaşlarına atabiliyor, yüksek skorlarını paylaşabiliyor.

İlk önce Mart ayı başında kısıtlı bir kullanıcı grubu arasında sponsorlu bir oyun filtresini deneyen Snapchat, Aralık ayı başında da yine az kişi arasında bir yapboz oyunu denedi. Snapchat'in bu özelliği sponsorlu filtrelerle şirketlere reklam olarak satması bekleniyor.

Uygulamada ön kamerayı açıp yüzünüze dokunarak çalıştırılan filtreler sayesinde firmalar, çoğu zaman göz ardı ettğimiz reklamları, bu sayede tabiri caizse burnumuzun dibine sokuyor.

Rekabet kızışıyor

Daha çok gençlerin tercih ettiği Snapchat'in çok ciddi rakipleri var. Facebook'un Messenger uygulaması ve Instagram, Snapchat'in en büyük rakipleri. Facebook'un satın almak istediği ancak geliştiricilerinin yanaşmadığı Snapchat'in şimdiye kadar her orijinal fikri, her özelliği rakipleri tarafından taklit edildi.

Messenger ve Instagram kullanıcılarına filtreler, hikâyeler ve görüntülü grup sohbetleri özelliklerini Snapchat'ten sonra getirdi. Sohbet uygulamasında oyun fikri ise önce Facebook'tan geldi.

Kaynak: Snapchat Blog, Al Jazeera