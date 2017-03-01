Sniejder: "Tudor'a söyleyin beni de kadro dışı bıraksın"

Galatasaray'da Snejder ile teknik direktör Igor Tudor arasında soğuk savaş yaşanıyor. Bruma'nın Rize maçında kadro dışı bırakılıp ardından Beşiktaş kadrosuna alınmasına ilişkin tepki gösteren Sniejder'in "Tudor'a söyleyin beni de kadro dışı bıraksın" dediği öne sürüldü.

Habertürk'ten Erhan Telli'nin haberi şöyle:

Galatasaray, kendi evinde yaşadığı derbi mağlubiyetinin ardından, Beşiktaş’ın 10 puan gerisine düşerek şampiyonluk umudunu mucizelere bıraktı.

Hâl böyle olunca da Galatasaray'da halının altına süpürülmeye çalışılan krizler tek tek ortaya çıkmaya başladı.

Teknik direktör Igor Tudor, idmanda yedek takıma aldığı için kendisine tavır alan Bruma’yı Rize deplasmanına götürmemişti.

Ancak derbinin ilk 11’inde Portekizli’ye şans veren Hırvat hocaya en büyük tepkiyi Wesley Sneijder’ın gösterdiği öğrenildi. Bruma'ya sezon başından beri kol kanat gerip takım içinde ağabeylik yapan Hollandalı yıldız, Rize maçı sonrası...

Hırvat hocayı gıyabında eleştirerek, Florya’da birçok futbolcunun bulunduğu bir ortamda, “Tudor'a söyleyin, beni de kadro dışı bıraksın” dediği bildirildi.

Sneijder’in Beşiktaş derbisi öncesindeki bu şok edici çıkışına tüm futbolcular ve kulüp personeli şahitlik ederken, bu konuşmanın Tudor’a iletilip iletilmediği ise bilinmiyor.

Soğuk savaş

İddialara göre, Sneijder’ın bu çıkışını sonradan duyan Tudor’un tepki göstermediği belirtilirken, Bruma’nın yeniden 11’e dönmesiyle konunun kapandığı kaydedildi.

Ancak deneyimli oyuncunun derbide kendisini oyundan alan hocasının yüzüne bile bakmaması ikili arasındaki gerginliği gözler önüne serdi

Hollandalı’nın vatandaşı Riekerink’in gönderilmesi nedeniyle de son derece üzgün olduğu ifade edildi.