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Sobayı fişte unuttular

Sobayı fişte unuttular

Fişte unutulan soba yangına neden oldu.

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Ahmet İkidereli

Fişte  unutulan soba yangına neden oldu. Yangın, Mustafa Ferzan’a ait  Lefkoşa’daki Şehit Ulus Ülfet Sokaktaki  Kazım Şili Apartmanındaki ikametgahında meydana geldi.

Soba kontak yaptı

Dün saat 11.00 sularında yatak odasında fişte unutulan sobanın  kontak yapıp yatağı yakması sonucu meydana gelen yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

Yatak odasındaki eşyalar yandı

Yangın sonucu yatak odasında bulunan eşyalar zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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