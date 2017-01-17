Soğuk havada iPhone'a neler oluyor?

Kamuran Samar / Euronews

iPhone’nun özellikle 6 ve üzeri modellerinin soğuk havada kapanması gittikçe artan bir şikayet konusu olmaya başladı. Bir çoğumuz ilk başlarda neden kapandığını bilmezken, bazıları da batarya bittiği için kapandığını sanıyor. Bir müddet sonra iPhone’un soğukta kendi kendine kapandığı gerçeğini anlıyor.

Bataryanın doluluk oranı ne olursa olsun iPhone’nun soğuk havayı algıladıktan bir kaç saniye sonra kapanması kullanıcıları rahatsız ediyor. iPhone’nun kullanım koşullarında, cihazın kullanıldığı yerdeki ortam sıcaklığının 0 ile 35 derece arasında olması öneriliyor.

Uzmanlar ciddi boyutlara ulaşan bu meseleyle ilgili, “iPhone insan bedeni gibi. Sıcaklık değerlerinin normal seyrettiği ortamlarda daha verimli. Soğuğa karşı ise direnci azalıyor.” diyor.

Daha basit anlatımla, soğuk hava bataryanın dopoladığı kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çevirmeyi yavaşlatıyor. Sıcaklık değeri 0’a yaklaştığında batarya, içerdiği gücü iletmesi gereken noktalara göndermekte zorlanıyor. Bu durumda batarya kullanılamaz hale geldiği için bir sonraki adımda telefonunuz tamamen kapanıyor.

Aynı şekilde soğukta cihazın kristal sıvıları yavaşladığı için LCD ekranında da kararma meydana geliyor.

iPhone telefonunuzun kapanmasını önlemek için bir takım önlemler alabilirsiniz. Bunlardan birisi telefonu cebinizde yani ‘daha az soğuk’ bir ortamda tutmak. Bunun dışında soğuğu telefonu soğuğa karşı izole eden kılıflar kullanmak.