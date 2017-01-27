Sokak ortasında terör saçtılar

Nadire Bahadi

Mağusa’da Çanakkale Göleti şehit arsaları bölgesinde önceki akşam iki Nijeryalı öğrenci grubu arasında kavga çıktı. Kavga sonucu başına sert bir cisimle vurulan Chibuzor Okube ağır şekilde yaralandı. Şuuru kapanan Okube hayati tehlikesi bulunduğu için Mağusa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatan polis, kavgaya karıştığını belirledikleri Michael Ebuka Nnebe ile Mousa İdris’i tutukladı. Nijeryalı zanlılar dün “Ağır yaralama” suçlaması ile Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı. Nijeryalı öğrenciler aleyhinde mahkemeden 1 gün tutukluluk süresi temin edildi.

Demir balta ve demir borularla saldırdılar

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Halil Metin mahkemede verdiği ifadesinde, önceki akşam saat 22:00 sıralarında Mağusa’da Çanakkale Göleti şehit arsalarının olduğu bölgede sokak ortasında Chibuzor Okube’nin kim olduğu bilinmeyen şahıslar tarafından başına sert bir cisim ile vurularak Okube’nin ağır yaralandığını belirtti. Zanlının hastaneye kaldırılması ile başlatılan soruşturmada olayla bağlantısı olduğunu tespit ettikleri zanlı Michael Ebuka Nnebe’yi Mağusa Devlet Hastanesi’nde, zanlı Mousa İdris’i ise olay yerinde bularak tutukladıklarını belirten Metin, olay yerinde yapılan inceleme sonucu ise demir balta ve demir borunun bulunarak emare alındığını kaydetti. Zanlılar aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğini ifade eden Halil, kavgaya karışan başka kişilerin de olduğunu ifade ederek aranan şahısların olduğuna dikkat çekti. İncelenmesi gereken kamera görüntülerinin olduğunu belirten Metin zanlıların serbest kalması halinde yürütülen soruşturmayı olumsuz etkileyeceklerini belirterek her iki zanlının da 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.