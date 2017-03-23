'Somali'de acil suya ihtiyaç var'

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Somali'de acil suya ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Vakıftan yapılan açıklamada, altı yıl aradan sonra Somali'de tekrar kuraklığa bağlı yeni bir krizin yaşandığı belirtilerek, "12 milyon nüfuslu ülkede 6 milyon insanın hayatını riske eden büyük bir kriz yaşanıyor. 2011 yılında yaşanan ölümcül kuraklık sonrasında 250 bin insan hayatını kaybetmiş, Kenya ve Etiyopya gibi ülkelere kitlesel göçler yaşanmıştı. Henüz 2011 krizinin yaraları tam manasıyla sarılamamışken maalesef ülke yeni bir açlık ve susuzluk felaketinin eşiğinde." denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İHH Acil Yardım ekipleri Somali'de hastalık ve ölümlerin önüne geçebilmek için çalışmalar yürütüyor, suyun ulaşmadığı bölgelere taşıma yöntemiyle su ulaştırıyor. Siz de çalışmalara katkı sağlayabilir, susuzluğa bağlı ölümlerin yaşandığı bölgeye bir damla su olabilirsiniz. 800 kişinin faydalanacağı bir tanker suyu şehirlerde susuzlukla mücadele eden insanlara ulaştırmanın maliyeti 650, 800 kişinin faydalanacağı bir tanker suyu kırsalda ve köylerde yaşayan insanlara ulaştırmanın maliyeti ise 900 lira. Kriz giderek büyüyor. Somali acil yardımlarınızı bekliyor. 'SU' yazıp 3072’ye göndererek 5 TL; 'SU' yazıp 4072’ye göndererek 15 TL bağış yapabilirsiniz."