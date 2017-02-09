Somali'de Cumhurbaşkanlığı'nı eski Başbakan Fermacu kazandı

Somali'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerini eski Başbakan Muhammed Abdullah Fermacu kazandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimi için yapılan 2. tur oylamada, görev süresi dolan Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, eski Başbakan Muhammed Abdullah Fermacu ve eski Cumhurbaşkanı Şerif Şeyh Ahmed yarıştı.

Meclisteki 329 milletvekilinden 328'inin katıldığı oylamada, seçimleri eski Başbakan Muhammed Abdullah Fermacu kazandı.

Seçimlerin 1. turunda, görev süresi dolan Cumhurbaşkanı Mahmud 88, eski Başbakan Fermacu 73, eski Cumhurbaşkanı Şeyh Ahmed 49, halihazırdaki Başbakan Şermarke de 37 oyla ikinci tura geçmeye hak kazanmıştı.

İkinci oylamaya hak kazanan halihazırdaki Başbakan Ömer Abdurreşid Ali Şermarke, ilk turda aldığı 37 oyun ardından adaylıktan çekilmişti.