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  3. Somali'de kuraklık nedeniyle ulusal felaket ilan edildi
Somali'de kuraklık nedeniyle ulusal felaket ilan edildi

Somali'de kuraklık nedeniyle ulusal felaket ilan edildi

Somali'de etkili olan kuraklığın yol açtığı insani krizle mücadele kapsamında "ulusal felaket" ilan edildi.

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Somali'de etkili olan kuraklığın yol açtığı insani krizle mücadele kapsamında "ulusal felaket" ilan edildi.

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, yaptığı yazılı açıklamada, ülke genelinde ulusal felaket ilan edildiğini belirtti.

Fermacu, Somali'de yaşanabilecek insani trajedinin önüne geçilebilmesi ve kuraklıktan etkilenen ailelere yardım ulaştırılabilmesi için uluslararası kamuoyunun desteğini istedi.

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı bazı kuruluşlar bir süre önce, Somali'de aşırı kuraklık sebebiyle 6,2 milyon kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu duyurmuş, krizin çözümü için uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırmıştı.

Söz konusu açıklamada, ülkede devam eden şiddetli kuraklığın bölgedeki tarımı yok olma noktasına getirdiği, hayvanların ölümüne neden olduğu vurgulanmıştı.

(AA/TUĞ/ŞEB)

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