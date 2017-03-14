Somali'de salgın hastalık uyarısı

Afrika Boynuzu ülkelerinden Somali'de aşırı kuraklık hayatı tehdit ederken, başta akut ishal olmak üzere ülkede çocuk ve yaşlılar arasında çeşitli ölümcül hastalıkların görülmeye başladığı bildiriliyor.

Başkent Mogadişu'daki Benadir Devlet Hastanesi, özellikle çocuk ve yaşlıların yakalandığı akut ishal vakalarını kabul etmek için tüm imkanlarıyla 24 saat hizmet veriyor.

Bendar Hastanesi'nin acil servisinde görevli Dr. İsa Adem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastaneye her gün 20'den fazla akut ishal vakasının yanı sıra enfeksiyon rahatsızlığı olan çok sayıda hastayı kabul ettiklerini belirtti.

Hastanede, ülkedeki aşırı kuraklık felaketinden dolayı zarar gören hastalara ücretsiz sağlık hizmeti vermeye özen gösterdiklerini dile getiren Adem, "Kısıtlı tıbbi imkanlarımıza rağmen doktor ve hemşirelerimiz, var olan güçleriyle çaresiz hastalara hizmet vermeye çalışıyor." dedi.

Akut ishal hastası kız çocuğunun annesi Cevni Ebubekir, kızının iki gün önce gece yarısı hastalandığını ve ölümden döndüğünü söyleyerek, "Gece yarısı çocukta şiddetli ishal ve mide bulantısı oldu. Hastane veya eczaneye gitme imkanımız yoktu. Sabah olunca Bendar Hastanesi'ne geldik ve doktorlar sağolsunlar ilgilendiler." diye konuştu.

Hastalığa yakalanan 9 yaşındaki çocuğunu kucağında hastaneye yetiştiren Somalili baba Ali Adem, "Kızım ishal oldu ancak durumundan haberdar değildim. Gece saatlerinde inleme seslerini duyunca sakinleşmesi için ilaç verdim ancak durumu daha da kötüleşti. O saatlerde hastaneye gelme imkanımız olmadığından dolayı sabahı beklemek zorunda kaldım." diye konuştu.

YÜKSEK SICAK NEDENİYLE AKUT İSHAL VAKALARINDA ARTIŞ

Sağlık Bakanlığı'na bağlı kadın doğum ve çocuk hastalıkları alanında hizmet veren Bendar Hastanesi, eğitimli sağlık çalışanı bulmakta ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor.

Ülkedeki aşırı kuraklığın getirdiği açlık nedeniyle hastalıkların daha çok yayılmasından endişe eden Somalili doktorlar, kirli içme ve kullanma suyu ile yüksek sıcak nedeniyle akut ishal vakalarında artış olduğuna dikkati çekiyor.

Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri, Ulusal Kuraklık Komitesi ile 4 Mart'ta düzenlediği toplantıda, kuraklık sebebiyle son günlerde Bay bölgesinde 110 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, ülke genelinde etkili olmaya başlayan kuraklığın yol açtığı insani krizle mücadele için "ulusal felaket" ilan etmişti. Fermacu, Somali'de yaşanabilecek insani trajedinin önüne geçilebilmesi ve kuraklıktan etkilenen ailelere yardım ulaştırılabilmesi için uluslararası kamuoyunun desteğini istemişti.

Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada ise ülkedeki aşırı kuraklık sebebiyle 6,2 milyon kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtilmiş, krizin çözümü için uluslararası topluma acilen harekete geçme çağrısı yapılmıştı.

Açıklamada, ülkede devam eden şiddetli kuraklığın bölgedeki tarımı yok olma noktasına getirdiği ve hayvanların ölümüne neden olduğu kaydedilmişti.