Son 1 haftada 63 trafik kazası: 2 ölü, 63 yaralı

Ülke genelinde 27 Şubat - 5 Mart tarihlerini kapsayan sürede, 63 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 2 kişi öldü, 63 kişi de yaralandı.

Kazaların maddi boyutu ise 430 bin TL olarak hesaplandı.

Polis basın bültenine göre, son bir haftalık sürede trafik kazalarının ilçelere göre dağılımı Lefkoşa 23, Gazimağusa 22, Girne 14, Güzelyurt 1 ve İskele 3 şeklinde gerçekleşti.

Kazalardan 17’si süratli araç kullanmak, 15’i kavşakta durmamak, 12’si yakın takip, 11’i dikkatsiz sürüş ve 8’i de diğer etkenlerden kaynaklandı.

Aynı devrede yapılan trafik kontrollerinde 806 trafik suçu tespit edildi.