Melin Dobran

Hükümetin, 13’üncü maaşları erken ödemesine karşın çarşıda beklenen hareketlilik olmadı. Diyalog muhabirine konuşan Lefkoşa’daki hediyelik eşya satıcıları, 13’üncü maaşların daha çok banka taksitlerine ve mutfak giderlerine harcandığını belirtirken, önemli miktarda paranın Rum kesimine aktığını da düşünüyor.

Hediyelik eşya satıcıları, geçmiş yıllarda altın, elbise, ev eşyası gibi hediyelerin alındığını, ancak bu yıl farklı bir durum yaşandığını ifade ediyor ve bunun bir nedeninin de ekonomik krizden kaynaklandığını belirtiyor.

“Yine de Allahtan umut kesilmez’ diyen hediyelik eşya satıcıları bugün ve yarın için satış umuduyla müşteri bekliyor.

Esnaf ne dedi?

Özsan Güzeloğlu

“Böyle bir yılbaşı olmadı. 13. Maaşlar alınmasına rağmen çarşıya para akışı olmadı. Kesinlikle hüsran.. Madden ve manen bugüne kadar gelmiş geçmiş en hüzünlü yılbaşı. Devlet görevini yerine getirdi ve 13. Maaşları erken ödedi ama harcamak isteyen vatandaş, yılların getirdiği bankacılık sisteminden dolayı geriye bir şey kalmadığından, para sadece gıdaya harcanıyor.”

Cemal Macila

“13. Maaşların ödenmesine rağmen çarşıda herhangi bir hareketlenme olmadı. Belki de kötü havanın verdiği olumsuzluk olabilir. Sanırım insanlarımız henüz alış veriş moduna girmedi. Yılbaşı yaklaştıkça çarşıda hareketlilik olacağına inanıyorum. Şimdilik yeni yıl heyecanı yok ama günler kala bir heyecan olacağını ümit ediyorum. Ürünlerimizin fiyatları uygundur, satışlarımızın da daha iyi olacağı inancındayım. Herkesin yeni yılını kutlarım.”

Ercan Koşan

“Çarşıda yılbaşı öncesi istediğimiz gibi bir hareketlilik yok. Kampanya ve indirimlerimiz de mevcut. Sırf halkımız hareketlensin ve onlara yardımcı olalım diye. 13. Maaşlar erken ödenmesine rağmen biz bunu satışlarda ve çarşıda hissetmedik. Birçok kişinin kredi borcu olduğu için alışverişe para kalmıyor. Eskisi gibi yeni yıl heyecanı da kalmadı. Umarım her şey daha iyiye gider.”

Ecmen Avcı

“Birçok kişi, 13. Maaşlar erken ödendiği için maaşlarda gecikme yaşanır mı telaşına girdiği için parayı dilediği gibi harcayamadığını söylüyor. Sokakta ne alışveriş ne de yeni yıl heyecanı var. Çarşının durumu geçen sene de böyleydi. Genelde yeni yıla bir iki gün kala iş oluyor.”

Sevin Özdener

“Çarşıda yılbaşı hareketliliği yok. Bundan sonraki yıllarda da olmayacak çünkü ekonomi her geçen gün çöküşe gidiyor. 13. Maaşlar erken ödendi bu güzel bir şey ama çarşıya henüz yansımadı. Sokaklarda sadece araba kalabalığı var insan yok. Tek hareket yılbaşı gecesi için yapılacak olan alışverişlerde gıda sektöründe olabilir.”