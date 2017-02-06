Son bir haftada 61 kaza, 30 yaralı
Ülke genelinde son bir haftada meydana gelen toplam 61 trafik kazasında 30 kişi yaralandı.
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Ülke genelinde son bir haftada meydana gelen toplam 61 trafik kazasında 30 kişi yaralandı.
Polis bültenine göre, 30 Ocak – 5 Şubat tarihleri arasında yaşanan kazalardan 17’si süratli araç kullanma, 13’ü kavşakta durmama, 11’i yakın takip ile dikkatsiz sürüş ve 9’u da diğer etkenlerden meydana geldi.
Toplam 293 bin 400 TL hasarın oluştuğu kazaların bölgelere dağılımı; Lefkoşa’da 37, Gazimağusa’da10, Girne’de 9, Güzelyurt’ta 4 ve İskele’de 1 olarak gerçekleşti.
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