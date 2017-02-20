Son bir haftada 62 trafik kazası

Ülke genelinde 13-19 Şubat döneminde 62 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Polis, geçen haftaki trafik kontrollerinde 896 trafik suçu tespit etti.

Polisten verilen bilgiye göre, kazalarda bir kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Kazaların 20’si süratli araç kullanmak, 18’i kavşakta durmamak, 15’i yakın takip, 7’si dikkatsiz sürüşten, ikisi de diğer sebeplerden dolayı meydana geldi.

Kazalarda 229 bin 650 TL’lik hasar meydana geldi. Kazaların 26’sı Lefkoşa, 19’u Gazimağusa, 12’si Girne, 5’i Güzelyurt’ta yaşandı.