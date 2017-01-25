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  3. Son Star Wars filminin adı belli oldu
Son Star Wars filminin adı belli oldu

Son Star Wars filminin adı belli oldu

Lucasfilm, yeni 'Star Wars' filminin adına karar verdi.

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Aralık 2018'de vizyona girecek filmin adı 'Star Wars: The Last Jedi' (Son Jedi) olacak.

Filmin senaristi ve yazarı, ‘Brick' ile 2005 Sundance Film Festivali'nde Jüri Özel ödülü alan Rian Johnson. Yapımcı ise serinin bir önceki filminin yönetmenliğini üstlenen J.J. Abrams.

Öte yandan 27 Aralık 2016 tarihinde hayatını kaybeden Carrie Fisher da 'Prenses Leia' karekteri olarak son defa beyazperdede izlenebilecek.

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