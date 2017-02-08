Sonbahar patates üretim dönemine ait listeler dün askıya alındı

KKTC'de 2016 Sonbahar Patates Üretim Dönemine ait askı listeleri dün askıya alındı.

Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan yapılan açıklama göre, 2016 Sonbahar Patates Üretim Döneminde Fonu’na beyan edilen Sonbahar Patates alanları köy ve arazi bazında incelenerek çalışmalar tamamlandı.

Pazartesi gününe kadar köy kahvehaneleri ve/veya köy muhtarlıklarında askıda kalacak listelere itirazı olan üreticiler, Pazartesi günü mesai bitimine kadar Lefkoşa Merkez Genel Tarım Sigortası Fonu’na itirazda bulunabilecek.

Askı Listelerine itiraz edilmemesi halinde, listelerdeki bulguların doğru kabul edileceği ifade edilen açıklamada, “Komite tarafından patates olarak saptanan parseller 2016–2017 üretim yılında münavebe yapılmış parsel olarak işlem görecektir. Bu parsellere tahıl ekilmesi halinde gübre kullanma mecburiyeti aranmayacaktır” denildi.

Askıya alınan 2016 sonbahar patates üretimi yapılan köyler şöyle:

Mağusa Kazası: “İncirli, Beyarmudu, Akdoğan, Düzce, Türkmenköy, Güvercinlik, Yıldırım, Akova, Çayönü”

İskele Kazası: “Derince, Yeşilköy, Boğaziçi,Boltaşlı”

Güzelyurt Kazası: “Bostancı, Aydınköy, Güneşköy, Kutrafa, Zümrütköy, Gaziveren, Yeşilyurt, Taşpınar, Akçay, Doğancı, Taşköy”