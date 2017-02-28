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  3. Sonüstün: "Devlet Tiyatroları yanalı 18 yıl oldu ama halen tamir yok"
Sonüstün: "Devlet Tiyatroları yanalı 18 yıl oldu ama halen tamir yok"

Sonüstün: "Devlet Tiyatroları yanalı 18 yıl oldu ama halen tamir yok"

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün, 27 Şubat 1999’da yanan Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları binasının 18 yıl geçmiş olmasına rağmen hâla tamir edilmeyişini kınadı.

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Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün,  27 Şubat 1999’da yanan Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları binasının 18 yıl geçmiş olmasına rağmen hâla tamir edilmeyişini kınadı.

Sonüstün yaptığı yazılı açıklamada, insanları, toplumları, devletleri ve halkları birbirlerine yaklaştıran en güzel yolun  sanat olduğuna vurgu yaparak, Devlet Tiyatroları’nın savaşın en zorlu dönemlerinde dahi birleştirici rol oynadığını ifade etti.

Devlet Tiyatroları’nın 18 yıl geçmesine rağmen sahnesine kavuşturulamadığını kaydeden Sonüstün, “Sanatsız toplum, köksüz ağaca benzer” dedi.

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