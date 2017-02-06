Sonüstün: "Her can kaybından ülkeyi yönetenler ve işverenler sorumludur"

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün, ülkede artarak devam eden iş kazalarına dikkat çekerek en erken zamanda gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.

Çayırova’da bulunan bir beton şantiyesinde meydana gelen ve bir işçinin parçalanarak ölmesine neden olan kazanın işlerin nereye vardığını gözler önüne serdiği belirten Sonüstün, yaşananlardan gerekli önlemleri almayan UBP-DP hükümetinin sorumlu olduğunu savundu.

Sonüstün yaptığı yazılı açıklamada, Çalışma Bakanı Ersan Saner’in daha bir hafta önce “Gerekli denetimleri yapsak inşaatların yüzde 99’u durdurulur” dediğine dikkat çekerek, ülkeyi yönetenlerin bu sözlerinin ibret verici olduğunu savundu.

Sermaye kesimlerinin önemli bir bölümünün inşaat ve işyerlerinde almakla yükümlü oldukları tedbirleri almadığını belirten Sonüstün, “Kâr daha fazla kâr hırsıyla yanıp tutuşan bu kesimlerin yaşananlarda sorumluluk ve payları olduğunu” iddia etti.

KKTC’deki iş kazalarının dünya standartlarının çok üstünde olduğunu belirten Sonüstün, hükümeti derhal gerekli denetimleri yapmaya çağırdı.