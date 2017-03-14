Sonüstün: "Trafik kazası değil, cinayet"

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün, Geçitköy’de Kamil Göktepe’nin hayatını kaybettiği kazanın “trafik kazası değil cinayet olduğunu” belirterek Göktepe’nin ardından eşi Tamay Göktepe’nin de yaşamını yitirmesinin tam bir aile tradejisi olduğunu kaydetti.

BKP’den yapılan açıklamaya göre Sonüstün, şoförle birlikte ona bu görevi veren firmanın da sorumlu olduğunu ve en ağır bir şekilde cezalandırılması gerektiğini kaydetti.

Kazaya sebebiyet veren Türkmenistan uyruklu şoförün ülkeye “bulaşıkçı” izniyle getirildiği ve KKTC’de geçerli ehliyetinin olmadığının ortaya çıkmasının olayın vehamiyetini ortaya koyduğunu dile getiren Sonüstün, “Kuzey Kıbrıs insanların şans ile yaşadığı bir yer haline dönüştürülmüştür” dedi.

“SORUMLULUK ÜLKEYİ YÖNETTİĞİNİ SÖYLEYENLERDEDİR”

“Sorumluluk ülkeyi yönettiğini söyleyenlerdedir” diyen Sonüstün “Siz memleketi sorma gir hanına çevirirseniz, her taraf ehliyetsiz şoförlerle doluysa, araçların yarısı muayene ve seyrüseferlerini çıkarmıyorsa olacağı budur” diyerek acil caydırıcı önlemler alınmasını talep etti.

“BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANI DÜRÜST YA GÖREVİNİ YAPMALI, YA DA BIRAKIP GİTMELİ”

UBP-DP hükümetinin 10 aylık görev süresi içerisinde 34 vatandaşın yaşamını yitirdiğini belirten Salih Sonüstün, “Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst’ün hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya hakkı yoktur” diyerek Dürüst’ün “nutuk atacağına görevini yapmasını ya da bırakıp gitmesini” istedi.

BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün “yollardaki altyapı sorunları giderilmeli, trafik cezalarından toplanan milyonlarca lira yol güvenliği için harcanmalı ve halkımıza etkili bir şekilde trafik eğitimi verilmelidir” dedi.