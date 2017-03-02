Sorumlular özür yerine ihbarcı avına çıktı

Devlet Hastanesinde bulunan 2 EEG cihazından biri yetişkinler için kullanılırken, diğeri, yeni olmasına rağmen çocuk servisinde atıl bekletiliyor. EEG cihazı kullanılmadığı için de elliyi aşkın hasta çocuğa tedavi başlatılmıyor.

Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde görev yapan tek çocuk nörologuysa hasta çocuklara, EEG çekimi için gereğini yapmak yerine ailelere kartvizitini verir. Doktor, Hipokrat Yemini'ni unutarak, "Hastanede çocuklara EEG çekilmiyor. Ya Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne gidin, ya da Gazimağusa'daki kliniğime gelin. Paranız mı yok? O halde listeye çocuğunuzu yazayım. Hastanede ne zaman EEG çekimi başlar, sırası gelince çocuğunuzun da EEG'si çekilir" söyleminde bulunur.

Afrika'da yer alan "EEG Skandali" haberi üzerinden 1 hafta geçti. Sağlık Bakanlığı gibi Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yönetiminden de skandalla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Elliyi aşkın hasta çocuğun teşhis ve tedavisi hâlâ başlatılmadı. Sorumluluklarından kaçmaya çalışan doktor ve yetkililer, özür dilemek yerine EEG skandalinin haberleştirilmesinden dolayı ihbarcı avına çıktı. Afrika'nın Sağlık Bakanlığı'na yakın güvenilir bir kaynaktan elde ettiği bilgiye göre, bakanlık, EEG skandalıyla ilgili haberin ardından apar topar sözleşmeli teknisyen istihdam eder. Teknisyenin, önümüzdeki günlerde, aylardır, sıra bekleyen hasta çocuklara EEG çekimi yapmaya başlayacağı belirtildi.

Kaynak: Afrika Gazetesi