Diyalog Gazetesi’nde dün manşetten yayınlanan “Tam bir felaket” başlıklı haberine konu olan Alayköy Belediyesi’nin bölgede kendi eliyle yarattığı çöplük konusunda Çevre Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı “bu sorunu kökünden çözeceğim” dedi.

Diyalog’a konuşan Aktolgalı yaşanan çevre felaketinden haberdar olduğunu ve hemen Alayköy Belediye Başkanını arayarak gerekli uyarıyı yaptıklarını belirtti.

Aktolgalı, “Bu tür çevre sorunları daima gündemimizdedir, gerek basın mensupları, gerekse vatandaştan gelen uyarıları dikkatle izliyoruz, bu hadiseden haberdar edildik. Pazartesi ilk işimiz dairemizdeki görevli personelimizi oraya göndermek olacaktır” dedi.

Bölge kapatılabilir

“Bu sorunu kökten temizleyeceğim” diyen Aktolgalı, yasalara göre yaratılan çevre kirliliği ve dökülen sıvı atığın tonajına göre cezaların olduğunu belirtti. Abdullah Aktolgalı, minimum cezanın asgari ücret olduğu duruma göre cezanın asgari ücretin üç katına kadar çıkabileceğini ifade etti.

Çevre Dairesi Müdürü, suçu işleyenin belediye olması durumunda bu bölgenin tamamen kapatılmasının gündeme geleceğini belirtti.

Alayköy Belediyesi’nin köyden topladığı çöpleri Güngör çöplüğüne götürmek yerine köyün batısındaki alana attığı tespit edilmişti. Ayrıca belediyeye ait vidanjörün de pis suları Haspolat Arıtma Tesisi yerine ayni bölgeye boşalttığı Diyalog haber ekibi tarafından gözlemlenmişti.