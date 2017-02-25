Soruşturma devam ediyor

Hüseyin Çiçek

Gazimağusa’da 22 Şubat tarihinde Narkotik Şube ekiplerinin operasyonu sonucu tasarrufunda 545 gram uyuşturucu madde bulunan Öner Denizsev, tutukluluk süresinin dolmasına müteakip dün ek tutukluluk istemi ile yeniden Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemeye meseleyi aktaran Narkotik Şube’de görevli polis memuru Hüseyin Özdesoy, zanlının ikametgahında 22 Şubat 2017 tarihinde yapılan arama sonucunda, 490 gram ağırlığında “sentetik cannabinoid” ve 55 gram ağırlığında “hintkeneviri” türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyledi. Zanlının 23 Şubat 2017 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak aleyhinde 1 gün tutukluluk emri temin edildiğini anımsatan Özdesoy, bu süre zarfı içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin Devlet Kimya Laboratuvarı’na, uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin bulunduğu poşetler ile plastik kapların parmak izi incelemesine gönderildiğini ancak sonuçların çıkmadığını söyledi.

Gönüllü ifade verip suçunu kabul etti

Zanlının gönüllü ifade vererek uyuşturucu maddeyi satın aldığı kişinin ismini verdiğini ve konu şahsında aranmakta olduğunu anlatan Özdesoy, zanlının 8 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti. Savcı Hasan Boşnak bu süreyi 5 gün ile sınırlandırdı.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, soruşturmanın tamamlanmadığı yönünde bulgu yaparak zanlının 5 gün süre ile poliste tutuklu kalmasına izin ve emir verdi.