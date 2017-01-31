Soruşturmayı yapan Müfettiş de sorgulanacak

Devrim Demir

Gönyelide geçtiğimiz Şubat ayında meydana gelen ve 27 yaşındaki motosiklet sürücüsü Cuma Mağusalı’nın hayatını kaybettiği kaza ile ilgili 16 Ocak tarihinden bu yana tutuklu yargılanan araç sürücüsü Oya Göz dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi huzuruna çıktı.

Başkanlığını Ömer Güran’ın yaptığı, Yargıç Meltem Dündar ve Yargıç Gökhan Asafoğulların’dan oluşan heyetin baktığı davada, Başsavcılık adına Savcı Aliye Özçınar, sanık Oya Göz’ün avukatı Levent Celaleddin hazır bulundu.

Lefkoşa Ağır Ceza heyeti huzurunda görüşülen dünkü duruşma kazanın soruşturmasını yapan Müfettiş Muavini Mehmet Cemal Özatılgan’ın tanıklığı ile devam etti.

Özatılgan kaza krokisini ve incelenen kamera kayıtlarını mahkemeye sundu.

İfadesini tamamlayan Özatılgan, 1 Şubat tarihinde dinlenecek olan duruşmada, savunma avukatı Levent Celaleddin tarafından sorgulanacak.

Özatılgan: 80 metre mesafeyi 3 saniyede kat etti

Başsavcılığın 26.tanığı kazanın soruşturmasını yürüten Müfettiş Muavini Mehmet Cemal Özatılgan kaza gününe dair yaptığı işlemleri tek tek mahkemede anlattı.

Özatılgan, dün ifadesinde olay yerinde yaptığı tespitleri ve çizilen kaza krokisini mahkemeye emare olarak sundu.

Müfettiş Muavini Özatılgan olay yerinde yaptığı tespitlerde maktul Cuma Mağusalı’nın kaza öncesi geçmiş olduğu aracı yapılan hesaplamalara göre yaklaşık 100 km süratle geçtiğini ve kamera kayıtlarında yaklaşık 80 metrelik mesafeyi 3 saniyede kat ettiğinin görüldüğünü söyledi.

Özatılgan sorgulanacak

Özatılgan’nın ifadesinin ardından tanığın savunma tarafından sorgulanmasına geçildi ancak mahkeme mesai saatinin dolmasından ötürü dava kaldığı yerden dinlenmek üzere duruşma 1 Şubat tarihine ertelendi.