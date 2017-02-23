Sosyal Güvenlik Anlaşması imzalandı

İmza töreni, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner ile Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti.

Törende konuşan Saner; her alanda olduğu gibi Türkiye’nin sosyal güvenlik alanında da tüm desteği verdiğini belirtti.

“Anlaşmayla Türkiye’nin sosyal güvenlik alanındaki tecrübesinden yararlanacağız” diyen Saner, Anlaşmanın uzun süre güncellemeye ihtiyaç duyulmadan iki ülke arasındaki işbirliğine imkan sağlayacağını kaydetti.

Ersan Saner, anlaşmayla sosyal güvenlik alanındaki sıkıntıların aşıldığına işaret ederek, bundan sonra KKTC’de çalışanların ve bir şekilde Türkiye’ye yerleşmek durumunda kalanların ‘hastalık, emeklilik veya acil hal denilen’ olaylarda Tükiye Sosyal Güvenlik Kurumlarının tümünden yararlanabileceğini bildirdi.

Türkiye Çalışma Bakanı Müezzinoğlu da iki ülke arasında sosyal güvenlik alanındaki işbirliği anlaşmasının 1987’de imzalandığını anımsatarak gelişen ve değişen koşullar göz önünde bulundurularak güncellemeye gidildiğini söyledi.