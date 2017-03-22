Sosyal Hizmetler Dairesi, Güzelyurt bölgesinde yaşlılara yemek verdi

Sosyal Hizmetler Dairesi, “Yaşlılar Haftası” etkinlikleri çerçevesinde bugün de Güzelyurt bölgesindeki yaşlılara Kaplıca Restoran’da öğle yemeği düzenlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre yemeğe, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Erçin Tekakpınar ile Bakanlık Müdürü Efsun Salel de katıldı.

Tekakpınar yaşlılara hitaben yaptığı konuşmada, yaşlılığın tecrübeyle yoğrulmuş hayatın çok özel dönemlerinden biri olduğuna vurgu yaptı ve yaşlılara yönelik bu tarz etkinliklerin daha sık yapılması için bakanlığın çalışmalarını arttıracağını belirtti.

Yaşlıların haftasını kutlayan Tekakpınar ve Salel, yaşlılara çeşitli hediyeler dağıttı.

Bakanlık Müsteşarı Erçin Tekakpınar, yemeğe sponsor olan Kaplıca Restoran sahibi Ahmet Zeki Genç’e teşekkür ederek plaket takdim etti.

“18-24 Mart Yaşlılar Haftası” kapsamında İskele-Karpaz-Mehmetçik bölgelerindeki Sosyal Hizmetler Dairesi’nden hizmet alan yaşlılara da cuma günü Acapulco Otel’de öğle yemeği verilecek.

Yaşlılar haftasının son etkinliği ise 27 Mart Pazartesi günü yapılacak ve Akdoğan-Gazimağusa bölgesindeki Sosyal Hizmetler Dairesi’nden hizmet alan yaşlılara, Lord Palace Otel’de öğle yemeği verilecek.