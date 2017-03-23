Sosyal Hizmetler Dairesi ile Kamu-İş yaşlılara yemek verdi

İbrahim Diran

Sosyal Hizmetler Dairesi ile Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), 18- 24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası nedeniyle, devlet ve özel huzurevlerinde hizmet alan yaşlılara yönelik yemek verdi.

Kamu-İş Başkanı Sami Dilek, Lefkoşa Hidden Garden’da düzenlenen yemek öncesi TAK’a yaptığı açıklamada yaşlıların dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürel değerlerin geleceğe taşınmasını sağlayan en değerli varlıklar olduğunu söyledi.

Sosyal Hizmetler Dairesi ve bağlı olduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, yaşlı vatandaşlara götürülen hizmetlerin kalitesini ve çeşitliliğini arttırmaya yönelik çalışmalarını sürdürmesi gerektiğini kaydeden Dilek, “Yaşlılarımız için hayatı kolaylaştırmak ve kimseye muhtaç olmadan yaşamlarını sağlamak, devletimizin öncelikli görevleri arasındadır” dedi.

Dilek, ancak devletin yaşlılara yönelik çalışmalarının tek başına yeterli olmadığını, kuruluş ve gönüllülerin katkılarıyla yaşlılara daha iyi yaşam koşulları sağlanabileceğini kaydetti.