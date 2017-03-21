Sosyal Hizmetler Dairesi yaşlılara yemek verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası etkinlikleri kapsamında Lapta Huzurevi, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi, Halk Vakfı ile özel yaşlı bakımevlerinde kalan yaşlılara Lefkoşa Merit Hotel’de yemek verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, yemeğe Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Erçin Tekakpınar, Bakanlık Müdürü Efsun Salel, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt ile huzurevi, rehabilitasyon merkezi, vakıf ve bakımevinde kalan yaşlılar katıldı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt yemekte yaptığı konuşmada, tüm yaşlıların Yaşlılar Haftası’nı kutlayarak, daire olarak her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Başkurt, yaşlıların moral ve motivasyonu açısından bu tür etkinliklerin önemine işaret etti.

Bakanlık Müsteşarı Erçin Tekakpınar da bakanlığın, 2017 yılı içinde yaşlılara yönelik sosyal etkinlikleri artıracağını ifade etti.

Yeni huzurevi projesini hayata geçirmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner’in hafta boyunca Türkiye’de teknik inceleme ve temaslarda bulunacağını belirten Tekakpınar, sadece yılın belli bir haftasında değil, her zaman yaşlıları biraraya getirecek organizasyonlar yapmak istediklerini söyledi.

Tekakpınar, yemeğe sponsor olan Lefkoşa Merit Hotel Genel Müdürü Mine Gürses’e de teşekkür ederek plaket takdim etti.