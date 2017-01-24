Sosyal medyada erkeklerin beğeni takıntısı var

Türkiye'deki sosyal medya kullanıcılarının %16'sı, dikkat çekmek ve çok sayıda "like" almayı garantilemek için bir yerdeymiş gibi görünüyor veya yapmadığı halde bir şeyler yapıyormuş gibi davranıyor. Bu oran erkeklerde %18'e yükseliyor: Birçoğu hayatlarını gerçekçi bir şekilde paylaşmak yerine sosyal medyada ilgi çekmeyi tercih ediyor.

Araştırma, erkeklerin sosyal medyada "like" alma konusunda daha hassas olduğunu; beğeni toplamak için kadınlara oranla arkadaşları veya işverenleri hakkında utanç verici veya gizli olan şeyleri ortaya çıkarma ihtimallerinin daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Türkiye'deki erkeklerin %11'i kadınların %9'una kıyasla iş arkadaşıyla ilgili gizli bir bilgiyi açığa vurabileceklerini; %10'u işverenleriyle ilgili gizli bir paylaşım yapabileceklerini; %7'si de kadınların %5'ine göre bir arkadaşı için utanç verici olan bir şeyi ortaya çıkarabileceklerini belirtiyor.

Kadınlar umdukları gibi "like" almazlarsa üzülüyor ve hayal kırıklığına uğruyorlar. %23'ü, paylaşımlarını az sayıda kişinin beğenmesi halinde arkadaşları arasında popüler olmadıklarını düşünüyor; bu oran erkeklerde %21. Erkeklerin %23'ü ayrıca, kendileri için önemli olan biri onları "like"lamazsa üzüldüklerini de itiraf ediyor.