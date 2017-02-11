Sosyal medyayı kullanarak hayatlarını kurtardılar

Suna Erden

Dağa gezmeye giden ancak mahsur kalan ve biri yamaçtan düşerek kolunu kıran 14 yaşındaki iki çocuk ve onları bulmaya giden babaları saatler süren zorlu çalışmalar sonucu kurtarıldı

Rus uyruklu 14 yaşlarındaki iki çocuğun dağ gezisi macerası kabusa dönüştü. Lapta-Pınarbaşı bölgesinden yürüyerek dağa çıkan iki çocuktan biri yamaçtan düşerek kolunu kırdı. Dağda kalan çocuklar Facebook’tan kaybolduklarını, yaralandıklarını paylaşınca çocuklardan birinin babası onları kurtarmaya gitti. Çocukların Facebook’tan attığı bildirimi takip eden baba, çocuklara ulaştı ancak onları dağdan indiremedi. Olayın polise bildirilmesi üzerine 10 saati aşan kurtarma operasyonu başladı. Üç saat süren arama çalışmaları sonrası bulunan çocuklar ve babanın dağdan indirilmesi ise 7 saat sürdü. Dağa çıkan yolun araçların geçemeyeceği durumda olması, havanın kararması ve yaralı çocuğun yürüyememesinden dolayı uzun süren çalışmalar esnasında hem sağlık ekipleri hem polis hem sivil savunma ve itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı.

GEZİ KÂBUSA DÖNÜŞTÜ

Ölüm kalım savaşına dönüşen olay ise şöyle başladı: Lapta ve Esentepe bölgelerinde yaşayan Rus uyruklu 14 yaşlarında 2 erkek çocuğu kafa kafaya verip dağa gezmeye çıktı. Saat 14.00 sıralarında dağa çıkan çocuklar, kaybolunca Facebook’tan bildirim yaptı. Ruslara ait Facebook gurubuna kaybolduklarına dair mesaj atan çocuklar konum da bildirdi. Bu arada dağdan inmeye çalışan çocuklardan biri yamaçtan aşağı düşerek kolunu kırdı.

ZORLU SAATLER BAŞLADI

Bildirim üzerine çocuklardan birinin babası onları almaya gitti. Atılan konumdan çocukların yerini tespit eden baba, biri yaralı olan iki çocuğu indiremediği için yakınlarını ve polisi aradı. İşte o saatten sonra Girne Adli Şube Ekipleri, Girne Cürümleri Önleme Şubesi, Lapta Polis Karakolu Ekipleri, Sivil Savunma Ekipleri, İtfaiye Ekipleri, Sağlık Ekipleri ve asker için saatler süren ve tehlikeli kurtarma operasyonu başladı.

ÖLÜM YOLUNDA CAN KURTARDILAR

Bölgeyi iyi bilen bir vatandaşı yanına alan polis ekipleri, baba ve çocukların olduğu yeri aramaya başlarken, askeri helikopter de havadan arama çalışmaları yaptı. Üç saat süren arama çalışmaları sonrası çocuklara ve babaya ulaşıldı ancak dağa çıkan yol kullanılamaz halde bulunduğu için ekipler bir yere kadar araçla gidebildi. Olay yerine gidebilmek için kilometrelerce yürüyen polis ile bir hemşire çocuklara ve babaya ulaştı. Polis ile dağa çıkan hemşire tarafından olay yerinde yaralı çocuğa ilk müdahale yapıldı.

SAĞLIK EKİPLERİ KARANLIK, BOZUK VE TEHLİKELİ YOLDA CANINI HİÇE SAYDI

Bu arada yaralıyı almaya gelen ambulanstaki sağlık ekipleri olay mahalline gitmek için 8 kilometre yürüse de çocukların ve babanın olduğu yere ulaşamadı. Gittikleri yolu geri dönmek zorunda kalan sağlık ekipleri, saatlerce yaralı çocuğun gelmesini bekledi. Kurtarma ekipleri, yaralı çocuğu sedye ile yürüyerek araca kadar getirdi. Yaralı ve diğerleri dağdan indirildikten sonra ambulansla Girne Akçiçek Hastanesi’ne götürüldü. Dağ başında saatlerce süren kurtarma çalışmaları gece 03.30’da noktalandı.