Sosyal mesaj verildi

Hüseyin Çiçek

“Her Daim Dostlar Grubu” dün sabah Gazimağusa’da bulunan Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Gazimağusa Belediye meclis üyesi Hüseyin Manik’in de eşlik ettiği ziyaret sırasında Diyalog muhabirine bir açıklama yapan grup üyelerinden Yusuf Şentuğ, ziyaret amaçlarının, kentimizde böyle bir merkezin olduğunu insanlarımıza göstererek ve köpek beslemek isteyen yurttaşlara çağrı yaparak, köpeklerini buradan almalarını sağlamak olduğunu söyledi.

Barınaktaki köpeklerin sahiplenilmesi halinde sosyal yaşamın içerisine katılmasına katkıda bulunulacağını savunan Şentuğ, bu şekilde hem hayvanların daha mutlu olunmasının sağlanacağını, hem de hayvan sevgisini gelecek kuşaklara kazandırılacağını dile getirdi.