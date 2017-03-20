Sosyal Sigortalar Yasası'nda 17 maddelik değişiklik

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Değişiklik Yasa Tasarısı ile Sosyal Güvenlik Değişiklik Yasa Tasarısı’nın Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi ile İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkereleri oybirliği ile onayladı.

Genel Kurul’da konuşan CTP Milletvekili Erkut Şahali, değişikliği yeni bir af olarak nitelendirdi ve “gün geçmiyor ki bir af konusu gündeme gelmesin” dedi.

Yasada yer alan değişikliklerin yaşam pratiği içinde karşılaşılan olumsuzlukların giderilmesi amacını güttüğüne dikkat çeken Şahali, yapılması öngörülen değişikliklere olumlu bakmakla birlikte, yapılacak düzenlemeden maksimum fayda sağlanması için konunun muhataplarının komite esnasında dinlenmesinin önemine işaret etti.

Sosyal Sigortalar’ın şu an itibariyle borçlanma yoluyla yükümlülüklerini yerine getirdiğini savunan Erkut Şahali, Sosyal Sigortalar Dairesi yönetilirken çok daha hassas bir anlayışa sahip olunması gerektiğini söyledi.

TDP milletvekili Hüseyin Angolemli de halkın artık her konuda af çıkacağına inandığı için yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçındığını kaydetti.

Angolemli, bu nedenle yükümlülüklerini zamanında yerine getiren insanların teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner ise göreve geldiklerinden bu yana sosyal sigortalarda kapsamlı bir değişiklik için çalıştıklarını ve bu bağlamda 17 maddede değişiklik hazırladıklarını söyledi.

Yasada yapılacak değişikliklerin sadece affı içermediğine dikkat çeken Bakan Saner, Sosyal Sigortalar Yasası ile Sosyal Güvenlik Yasasının birbiri ile çakışmasından kaynaklanan anomalilerin giderilmiş olacağını vurguladı.

Bakan Ersan Saner, işveren yatırımlarından hayvancılık sektöründe çalışanların yatırımlarına kadar bir dizi değişikliği öngören tasarıda af olarak nitelendirilebilecek tek şeyin 65 yaşı geçip yatırım eksiği olanlara yönelik bir düzenleme olduğunu söyledi.

Sosyal Sigortalar Dairesi’nin borçlarına yeni borç eklemediğini de belirten Saner, Sosyal Sigortaların 13. Maaş hariç gelirleri ile giderlerini karşılayabildiğini vurguladı.