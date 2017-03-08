Sosyalist Enternasyonal’den Kıbrıslı liderlere masaya dönün çağrısı

Kolombiya’nın Cartagena kentinde toplanan Sosyalist Enternasyonal Dünya Kongresi sonuç bildirgesinde Kıbrıs’taki liderlere en erken zamanda masaya dönme çağrısı yapıldı. 2-4 Mart 2017 tarihlerinde gerçekleşen ve bütün dünyadan yüzden fazla sol ve ilerici siyasi partinin katıldığı kongreye Kıbrıs’tan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ilk kez tam üye olarak katıldı. Kongre’de CTP’yi Dış İlişkiler Sekreteri ve Milletvekili Armağan Candan temsil etti. Kolombiya’daki barış sürecinin mimarı devlet başkanı ve Nobel Barış Ödülü sahibi Juan Manuel Santos’un açılışını yaptığı kongrede yapılan seçimlerde Sosyalist Enternasyonal Başkanlığı’na George Papandreou yeniden seçildi.

EN ERKEN ZAMANDA YENİDEN BAŞLAMALI

Kongre’nin sonuç bildirgesinde Kıbrıs’a ilişkin olarak Kıbrıs’taki barış görüşmelerinin iki taraf arasında sağlanmış olan önemli ilerlemelere rağmen kesintiye uğramasından üzüntü duyulduğu vurgulandı. Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum liderlere çağrı yapılarak iki kesimli, iki toplumlu federal bir çözüme ulaşma hedefiyle yapılan barış görüşmelerinin en erken zamanda yeniden başlaması istendi. Bildirgede ayrıca Kıbrıs adasının yakın bir gelecekte Doğu Akdeniz’de işbirliği, refah ve barış için örnek olmasının umut edildiği ifade edildi. ‘Barış içinde bir dünya, eşitlik ve dayanışma’ başlığıyla gerçekleştirilen Kongre, Kolombiya’daki barış sürecine destek olmak amacıyla Kolombiya’da gerçekleştirildi.