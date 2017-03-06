Soyer: "Dizilerde 'Beni hiç olmazsa Kıbrıs'a kaçır' repliği ülkedeki algıyı ortaya koyuyor"

Rahme Çiftçioğlu, Doğuş Özokutan Çiftçioğlu

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) 2017 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Genel Kurulda üçüncü görüşmesine geçildi.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Ersin Tatar’ın komitenin tasarıya ilişkin raporu okumasının ardından, TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli söz aldı.

Haber alma özgürlüğünün anayasal bir gereklilik olduğuna değinen Angolemli, TAK’ı yeterli seviyede hizmet verecek bir noktaya getirmek gerektiğini söyledi.

Bunun için TAK bütçesinin gerekli noktaya getirilmesi gerektiğini, teknik eksikliklerin tamamlanması, personel artırımı yapılması, terfilerin açılması ve terfilerde objektif olunması gerektiğini dile getiren Angolemli, aksi halde kurumda huzursuzluk olacağını ve kurumun istendiği gibi hizmet veremeyeceğini dile getirdi.

TAK’ın ihtiyacı olan personel sayısı için bütçede kalem ayrılmadığını, TAK’ın bugünkü personeliyle çalışmak durumunda bırakıldığını söyleyen Angolemli, terfilerin Başbakan’ın imzasına kaldığını ancak Başbakan’ın bu konuda gerekli iradeyi kullanmadığını söyledi.

Angolemli, bu nedenlerle bütçeye ret oyu vereceklerini dile getirdi.

SOYER

Ardından söz alan Ferdi Sabit Soyer, erken seçim önergesine hükümetin evet oyu verdiğini dile getirerek Soyer, şu andan itibaren UBP-DP hükümetinin işlevsiz hale gediğini söyledi ve “topal ördek” benzetmesi yaptı.

Başbakan’ın güven tazeleyip yolumuza devam edeceğiz dediğini ancak ülkenin seçim atmosferine girdiğini ifade eden Soyer, bu şartlar altında hükümetin devamının ülkeye kötülük olduğunu dile getirdi.

Böyle bir durumda sorun çözmeye yönelik bir irade gösterilmesinin beklenemeyeceğini söyleyen Soyer, “Seçim ne kadar erkene alınırsa ülke için o kadar iyi olur” dedi.

Ülkedeki yayın organlarının telefon paketlerinden kazançlarının oldukça düşük olduğunu, 6 liralık paketin 1 -1,5 lirasının yayın organlarına kaldığını kaydeden Soyer, hükümetin basını destekleme çalışmaları kapsamında bu konuyu da gündeme alması ve bu alandaki vergiyi düşürmesi gerektiğini anlattı.

Soyer, yazılı ve görsel medyanın büyük sıkıntılar yaşadığını da söyledi.

Türkiye kanallarında gösterilen dizilerin KKTC’de büyük ilgi gördüğünü dile getiren Soyer, bir dizide yer alan “Beni hiç olmazsa Kıbrıs’a kaçır” repliğine istinaden ülkeye ilişkin yaratılan algıya dikkat çekti.

Ülkede çok iyi sinemacılar olduğunu dile getiren Soyer, bu değerlerden yararlanmak gerektiğini anlattı.

Destek verilirken, medya kurumlarının çalışanların sosyal güvenliklerini ödeyip ödemediği, vergisini verip vermediğinin de kontrol edilmesini isteyen Soyer, medya alanındaki üretkenliği artırmak gerektiğini de sözlerine ekledi.

TAK’ın faaliyetlerinin kendi rutini içinde ilerlediğini ancak mevcut sıkıntıların çözülmesi gerektiğini anlatan Soyer, terfilerin geciktirilmesinin doğru olmadığını söyledi.

Bu konudaki tutukluğun siyasi güçle bir medya kurumunu baskı altına almak anlamına geldiğini anlatan Soyer, bunun ciddi şekilde ele alınması gerektiğini belirtti.

TAK’ın ücretsiz hizmet verdiğini anlatan Soyer, “Beleş sirke sizi ishal eder” sözlerini kullandı.

“Bu beleş servis önemli ölçüde verimsizliğe gidiyor” diyen Soyer, TAK’tan alınan haberlerin altına TAK rumuzu eklenmediğini bunun emek hırsızlığı anlamına geldiğini dile getirdi.

Soyer, TAK’ın kendi üretimine sahip çıkmayan bir pozisyonda olduğunu söyleyerek, TAK yönetimini böyle emek hırsızlıkları konusunda adım atmaya çağırdı.

TAK muhabirlerinin yaptığı röportajlar ve araştırma haberlerinin neden azaldığını soran Soyer, örneğin iş kazalarıyla ilgili neden araştırma haberi yapılmadığını sordu.

Soyer, “Buna birileri taş mı koyuyor?” sorusunu yöneltti.

Ferdi Sabit Soyer, Güney Kıbrıs basınında çıkan gelişmelerin toplum ve siyasiler tarafından öğrenilmesinin önemli olduğunu dile getirerek, bununla ilgili objektif haberciliğe önemli ihtiyaç olduğunu kaydetti.

TAK’ın bu bağlamda verimsiz olduğunu söyleyen Soyer, Güney haberlerinin objektif şekilde haberleştirilmesi gerektiğini anlattı.