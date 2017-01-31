Soyer: "Elinizi tutan mı vardı devleti kökleştirmek için?"

Arzu Köprülü-Yılmaz Yakar

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda bugün milletvekilleri güncel konuşmalarla Kıbrıs sorunu, sağlık ve hükümetin icraatları gibi konuları tartıştı.

CTP Milletvekili Ferdi Sabit Soyer, “Kıbrıs Sorunundaki Son Gelişmeler” başlıklı güncel konuşmasında, Meclis Başkanı Siber’in gündeme taşıdığı belgeler ve o dönemde Meclis’te gerçekleşen olaylar hakkında bilgi verdi.

Soyer, süreci doğru okumak ve tarihi hakikatleri açık olarak ifade etmek gerektiğini söyledi.

Soyer, Cuellar belgesinde yer alan unsurlar hakkında bilgi vererek, o belgedeki unsurların Kıbrıs Türkü’nün sonraki belgelerinden daha ileri olduğunu belirtti.

Soyer, tarihsel sürecin reddedilmesi halinde bugünün yorumlanamayacağını kaydederek, Kıbrıs görüşmelerine alternatif olarak gösterilen devleti güçlendirme söyleminin 1985’ten beri gündemde olduğunu belirtti ve “Elinizi tutan mı vardı devleti kökleştirmek için?” diye sordu.

Soyer, Yunanistan Cumhurbaşkanı’nın ziyareti sırasında konuşma yapan Hrisostomos’un “çözümsüzlükten şikayet etmeyin, arkasına saklanmayın” diyerek Rum lider Anastasiadis’i eleştirdiğini ve çözümsüzlüğü savunduğunu kaydetti.

“CUMHURBAŞKANI’NA YAPICI DESTEK GEREK”

Soyer, Hrisostomos’un, Türkiye ve bölgedeki karışıklıktan Kıbrıs Rum kesimi adına yarar sağlamak ve fırsat kollamak niyetiyle bu sözleri sarf ettiğini ifade etti.

Çözüm için gayret sarf etmek; Kıbrıs Rum kesimindeki bağnaz ve çözümsüzlüğe oynayanları dikkate alarak pozitif katkı yapmanın en önemli görev olduğunu vurgulayan Ferdi Sabit Soyer, Cumhurbaşkanı’nın yürüttüğü politikaya köstek olmak yerine yapıcı bir şekilde destek olmak gerektiğinin altını çizdi.