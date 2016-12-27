Soyer: "Kıbrıs sorununun çözülmesi sadece Lefke değil tüm bölgeler için önemli"

CTP milletvekili Ferdi Sabit Soyer, Lefke’nin ilçeleşmesinin önemli olduğunu, tarihi bir değerin iade edilmiş olacağını söyledi.

Soyer, Osmanlı ve İngiliz dönemlerinde Lefke’nin merkezi bir bölge ve önemli bir yerleşim yeri olduğunu anımsatarak, tarihe önem verilmediğini belirtti.

Yasanın bir ilk adım olacağını kaydeden Soyer, 1974’ten sonra Lefke’nin çıkmaz sokağa döndüğünü, genç kuşakların bölgeden ayrıldığını, yatırım yapılmadığını söyledi.

Soyer, Yeşilırmak ve Aplıç Kapısı’nın açılması ve ilçeleşme ile ayrı bir dinamizm yaratılacağını belirtti.

Kıbrıs sorununun çözümünün yalnız Lefke değil, tüm bölgeler için önemli olduğunu dile getiren Soyer, Cenevre sürecine yönelik toplumsal mutabakat sağlanması gerektiğini kaydetti.

TATAR

UBP milletvekili Ersin Tatar, Lefke Üniversitesi’nin 9 bine aşkın öğrencisi bulunduğunu, sayının daha da artacağını, yerel nüfus kadar öğrenci sayısı olduğunu ifade etti.

Tatar, üniversitenin büyük ve önemli bir başarı olduğunu söyledi.

UBP’nin vizyonunda bölgeyi kalkındırma ve hizmet götürme bulunduğunu, hedeflere ulaşılacağına inandığını belirten Tatar, verimliliğin en iyi şekilde artırılmasına yönelik kararlar üretileceğini kaydetti.

ÇAĞLAR

CTP milletvekili Mehmet Çağlar, Güzelyurt Lefke arasında yıllardır süren birliğin ayrılmamasını diledi.

Bölgede sivil toplum örgütlerinin aktif bir şekilde çalışma yürüttüğünü söyleyen Çağlar, bunun ilçeleşmeden sonra da devam etmesini umut ettiğini kaydetti.

Çağlar, cittaslow’un bölge için çok önemli olduğunu, ilçeleştikten sonra buna yönelik çalışmaların daha da ciddiyetle ele alınması gerektiğini belirtti.

Ülkenin verimli toprak oranının önemli bölümünün Lefke bölgesinde olduğunu söyleyen Çağlar, bunun iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

EVREN

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, kararın Lefke halkına hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Lefke’ye bağlı bölgelerle ilgili bilgi veren Evren, dairelerin çalışması ve Teşkilat Şeması’na yönelik eksikliklerinin giderileceğini söyledi.