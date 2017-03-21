Soyer: "Telefon hatlarına kaçak şekilde giriliyor"

Gözde Süreç Sarı

CTP Milletvekili Ferdi Sabit Soyer de “Ulaştırma, Haberleşme ve Ekonomideki Gelişmeler” konusunda konuştu.

Mobil telefonlarla konuşma ücretlerine yüzde 10 zam yapıldığını, daha sonra bu zammın bir ay ertelendiğini söyleyen Soyer, zammın bir ay sonrasında yüzde 9.8 olarak uygulamaya girdiğini belirtti.

Soyer, sorumluluğun hükümette olduğunu belirterek, “Hükümetin güçlü ekonomik şirketlerin belirleyiciliğinin esiri durumunda olduğunu” savundu.

Havaalanındaki gelir paylaşımı konusuna değinen Soyer, 17 Şubat’ta sürecin başladığını ve hükümetin halka ve meclise bu konuda bilgi vermesi gerektiğini belirtti.

Söz konusu işletmecinin devlete 20 milyon Euro vereceğini açıkladığını dile getiren Soyer, açıklamanın şirket tarafından değil devlet tarafından yapılması gerektiğini kaydetti.

Soyer, siber korsanlığın arttığını ve devletler arasında da bunun yapıldığını belirterek, ülkedeki yetersizlikler nedeniyle telefon hattına kaçak şekilde girilmesi sonucu çok sayıda kişinin mağdur olduğunu belirtti.

Telefon Dairesi’nin özelleştirilmesi konusunun gündeme getirildiğini söyleyen Soyer, bu konuda ayrıntılı bilgi verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Soyer, dairenin tamamen devreden çıkmasına ilişkin bir formülün “çok ciddi olumsuz sonuçlar doğuracağını”, hava ve telekomünikasyonun özelleşmesiyle yerel emeğin tamamen devre dışı kalacağını savundu.

Ferdi Saber Soyer, “Yerel emek yoksa o topraklarda yaşayan insanların geleceği de yoktur” dedi.

TATAR: “HÜKÜMETE GÖREV DÜŞÜYOR”

UBP Milletvekili Ersin Tatar, Ercan Havalimanı konusunun komitede görüşüldüğünü anımsatarak, kamu hakları açısından hükümete büyük görevler düştüğünü söyledi.

Tatar, firma sahibinin açıklamasının “kabul edilemez olduğunu”, parayı talep edecek ve hesaplamayı yapacak olanın devlet olduğunu belirtti.

Yolcu sayısında ve gelirlerde artış olduğunu söyleyen Tatar, bu konuların denetlenmesi ve halkın bilgilendirilmesi gerektiğini kaydetti.