Soyer: "Uymayacaksanız niye bu protokolü imzaladınız?"

Gözde Süreç Sarı- Doğuş Özokutan Çitçioğlu

CTP milletvekili Ferdi Sabit Soyer, kurum yasası görüşülürken, hükümet ve ilgili bakanın Genel Kurul Salonu’nda bulunmamasını eleştirdi.

Soyer, “Sahipsiz bir yapı, duyarsız bir teşkilat. Böyle bir bakanlık böyle bir hükümet olamaz” dedi.

Komite başkanı olduğu dönemde vergisiz telefon tarifelerinin bilinmesi adına bu bilgiyi BTHK’dan talep ettiğini söyleyen Soyer, Kasım 2014 tarihli raporu okudu.

Soyer, ülkedeki vergisiz tarifenin, AB ortalamasının iki katı olduğunu, KKTC ve Türkiye kıyaslamasında da KKTC fiyatlarının çok daha pahalı olduğunu kaydetti.

Soyer, tarifelerin yüksek olmasının nedenlerinin ne olduğunu sordu.

Konunun incelenmesi gerektiğini, tüm kesimlerin bu halka cevap vermekle mükellef olduğunu söyleyen Soyer, raporun açıklandığı tarihten itibaren bu soruya yanıt alamadığını belirtti.

Tuğrul Türkeş’in hükümete iki mektup göndererek, iki ülke arasında imzalanan protokolün öngördüğü taahhütleri hükümetin yerine getirmediğini yazdığını söyleyen Soyer, Türkeş’in taahhütlerin yerine getirilmemesi halinde desteklerin verilmeyeceği mesajı verdiğini savundu.

Soyer, iki ülke ilişkilerinin yeniden tartışma ve gerginlik içine gireceğini söyleyerek, “Uymayacaksanız niye bu protokolü imzaladınız?” diye sordu.

Döviz kriziyle bütçenin başlamadan yüzde 30 eridiğini, yeni çıkmazlar olduğunu ve eski usullerle karşılanamayacağını söyleyen Soyer, yeni koşullarının nasıl karşılanacağını sordu.

Soyer, döviz krizinin etkilerini hafifletecek öneriler yapılmasını, ciddi çalışma gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Soyer, oylarının olumlu olacağını belirtti.