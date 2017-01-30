Soyer: "Vatandaşı kim koruyacak?"

Tuğçe Ülkü Aydın

Hukuk ve Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı arasında Tüketicilerin Korunması Konusunda İşbirliği Protokolü (Onay) Yasa Tasarısı ele alındı.

SOYER: “VATANDAŞI KİM KORUYACAK?”

Rapor ve tasarının bütünü üzerindeki görüşmelerin tamamlanması ardından tasarının madde madde okunması sırasında CTP Milletvekili Ferdi Sabir Soyer söz aldı.

Soyer, imzalanan protokolün pozitif olduğunu belirterek, amaç maddesinde bahsedildiği gibi tüketicinin sağlık ve diğer hizmetler konusunda korunmasını amaçladığını belirterek, ancak KKTC vatandaşlarını kimin koruyacağını, hangi protokolle sağlanacağını merak ettiğini söyledi.

Tüketicinin korunmasını içeren bir protokol olduğunu belirten Soyer, GSM’de yapılan zammı örnek göstererek KKTC vatandaşlarını kimin koruyacağını sordu.

Bakanlığın haberi olan bir zamdan vatandaşın uygulamaya geçtiği gün haberdar olmasını eleştiren Soyer, “Bu gibi hadiseler ortadayken vatandaşımızı kendi hükümetimizden hangi protokolle koruyacağız?” diye sordu.

Avrupa’da roamingin haziran ayında kaldırılacağını anımsatan Soyer, KKTC’de ne olacağını sordu.

Bu protokole bağlı olarak TC’de mobil telefon hizmeti alan bir kişinin, KKTC’dek farklı bir uygulama, farklı bir tarifeyle karşılaştığında, o kişinin haklarının nasıl korunacağını da soran Soyer, protokolün içeriğinin doldurulması gerektiğini vurguladı ve aksi takdirde bununda diğer protokoller gibi rafa kaldırılması gerektiğini kaydetti.

Soyer, GSM operatörlerinin zammını eleştirdi.

DÜRÜST: “GSM’E ZAMMI BİZ YAPMADIK, PROTOKOL GEREĞİ YAPILDI”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, eleştirilere cevaben yaptığı konuşmada, 2007 yılında bu artışın her ay yapılmasını imzalayanın CTP’nin de yer aldığı hükümet olduğunu anımsattı.

Artışın her 6 ay sonunda yapılan artış olduğunu anımsatan Bakan Dürüst, bu artışın CTP hükümetleri döneminde firmalarla yapılan anlaşmaya atılan imza neticesinde olduğunu kaydetti.

GSM ücretlerine yapılan zammın yüzde 9.8 olduğunu vurgulayan Bakan Dürüst, bu zammı bakanlığın yapmadığını, protokol gereği yapıldığını söyledi.

Soyer’in “saygısız ve sevgisizsiniz” eleştirilerini kabul etmediğini vurguladı.

SOYER

Yeniden söz alan CTP Milletvekili Ferdi Sabit Soyer, Bakan Dürüst’ü demagoji yapmakla suçlayarak, “saygısız ve sevgisizsiniz” dedi.

Enflasyonun yaşandığı yerlerde bu tür düzenlemelerin yapıldığını, bakanlık onayının da bu sebeple konulduğunu ifade eden Soyer, bugüne kadar neden her 6 ayda bir bu düzenlemenin yapılmadığını sordu.

Bununla ilgili hükümet onayı gerektiğini ve gerekçelerinin istendiğini söyleyen Soyer, zammı önceden açıklamadığı için Bakan Dürüst’ü eleştirdi.

Soyer, petrol fiyatlarına ve GSM’e yapılan zammın önceden açıklanması gerektiğini söyledi.

ÇAKICI

Bağımsız Milletvekili Mehmet Çakıcı, Tüketicilerin Korunması Konusunda İşbirliği Protokolü’ne dikkat çekerek, anlaşmada tüketicinin korunması komitesi kurulacağının söylendiğini, bunun nasıl yapılacağını sordu.

Ülkede tüketicinin korunması anlamında çok da ciddi bir çalışma olmadığının görüldüğüne işaret eden Çakıcı, “tüketicinin korunmasıyla ilgili hakları nasıl daha iyiye götürebiliriz, rekabet kurulunu nasıl daha iyi duruma getirebiliriz” diye çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.

Çakıcı, konu hakkında özel birimlere ihtiyaç olduğunu kaydetti.