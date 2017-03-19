Soysan: "Sermayenin çıkarları korunmaya çalışılıyor"

Deniz Abidin



UBP-DP Hükümetinin Telekomünikasyon Dairesi’ni özelleştirme programına almasına TEL-SEN’den tepki geldi. Yeni Bakış’a konuşan Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası (TEL-SEN) Başkanı Tamay Soysan, uzun zamandır özelleştirmeye karşı tepkilerini göstermekte olduklarını anımsatarak, Telekomünikasyon Dairesinin özelleştirilmesinin ne anlama geldiğini her fırsatta ifade ettiklerini söyledi. Soysan, özelleştirmenin devlete ait taşınır veya taşınmaz malların ihale yoluyla satışının yapılması olduğunu belirterek, devlete ait taşınır veya taşınmaz mal ve hizmetlere bakıldığında bunun halkın kuruş kuruş ödediği vergilerden alınmakta olduğunu kaydetti. Soysan, tüm bu hizmetlerin karşılığında üretim araçları da kullanılarak değer elde edildiğini söyledi. Soysan, burada gözden kaçırılmaması gereken önemli bir ayrıntı olduğunu ifade ederek, özelleştirmenin sadece kamu iktisadi girişimlerin özel sektöre satışı olmadığını kaydetti. Soysan, özelleştirmenin aynı zamanda, iktisadi, mali ve sosyal sebeplerle ekonomi içinde kamu kesimi iktisadi faaliyetlerinin sınırlandırılmasının veya tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik uygulamaların bütünü anlamına geldiğini söyledi.



“Sosyal devleti inkar edecek bir yapı”

Soysan, özelleştirmenin ekonomide piyasa güçlerinin hakim olmasını sağlayan ve devletin de ekonomideki etkinliğini azaltacak politikalar olduğunu kaydetti. Soysan, geçmişte yapılan grev ve eylemlerde özelleştirmeye neden karşı olduklarını her zaman anlatmaya çalıştıklarını ifade ederek, şunları söyledi, “maalesef bu adeta bir kanser hücresi gibi başlangıçta sadece kurum kuruluşların elden çıkarılması gibi düşünülebilir. Bir süre sonra serbest piyasa unsurlarına daha uygun bir hale gelmek için devletin elini neredeyse ekonomiden çekecek anlayışıyla hareket etmeye ve sosyal devleti de inkar etmeye kalkacaktır. Kıbrıs’ın Kuzeyinde tanınmamışlığın getirdiği etkenler, uluslararası piyasaya kapalı oluşumuz nedeniyle içteki rekabetin artmasını çok anlamlı hale dönüştüremeyecek. Bilimsel ve ekonomik anlamda bakıldığında bir süre sonra farklı bir durum gelişecek. Kamuya ait ekonomik değerlerin elden çıkarılması anlamına gelecek” diye konuştu.



“Liberal ekonominin vahşi boyutu anlamına geliyor”

Soysan, ekonominin modern teknolojiyi modern imkanlar ve devletin belli noktalardaki kaynak azaltılması fikri ile başlayan söz konusu gelişmenin tamamen devletin etkinliğini de azaltarak yatırımcının yönetmesi anlamına geleceğini belirtti. Soysan, bunun liberal ekonominin vahşi boyutu anlamına geleceğini ifade ederek, özelleştirmenin Kıbrıs’ın Kuzeyinde en son ihtiyaç olan şey olduğunu kaydetti. Soysan, Telekomünikasyon Dairesi’nin idari mali özerkliğinin sağlanması gerektiğinin altını çizerek, idari mali özerkliğin sağlanmasında Tel-Sen’in 5 yıldır konuyla ilgili çalışma yaptığını ifade etti. Soysan, Ulaştırma Bakanlığı ile defalarca konuyu paylaştıklarını, 2000 yılından beridir de Telekomünikasyon Dairesi’nin müthiş oranda geliri olduğunu kaydetti. Soysan, bunu ilerleyen zamanlarda rakamsal olarak açıklayacaklarını dile getirerek, bir takım kişilerin çıkarları doğrultusunda hareket etmeyi mutlaka halkın bir gün göreceğini ve cezasını vereceğini söyledi.



“Kimseyi bu gibi söylemlerle kandıramazsınız”

Soysan, Ulaştırma Bakanı Dürüst’ün yaptığı basın toplantısında, 4 buçuk G ihalesinin tamamlanması için bir süreye gerek olduğuna dikkat çektiğini, bu süreçte Telekomünikasyon Dairesinin saklanacağı ifadesini vurguladığını söyledi. Soysan, “Kimseyi bu gibi söylemlerle kandıramazsınız” diyerek, Telekomünikasyon Dairesinin tüm mal varlığını ve hizmetlerini devretme yönünde karar alındığını, bunlar yapıldığı zaman dairenin fonksiyonlarının ortadan kalkacağı anlamına geldiğini belirtti. Soysan, Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst’ün “3’ncü GSM operatörünün ülkeye gelip gelmeyeceğini bilmiyorum” dediğini anımsatarak, ülkeye gelecekse bunu rekabet, ucuzluk ve kaliteli hizmet için istediğini söylediğini kaydetti.



“Burada bir illüzyon bir aldatmaca var”

Soysan, şunları belirtti, “Bakan Dürüst, 3’ncü GSM operatörünün ülkeye gelip gelmeyeceğini bilmiyorsa o halde böyle bir uygulamaya neden adım atıyor? Sayın Dürüst, toplumun değerleri ile bir çeşit kumar mı oynuyorsunuz? Sayın Bakan diyor ki böyle bir yapının adına özelleştirme denmesine karşıyım. Bakanlar Kurulu kararına bakarsanız bunun adının özelleştirme olup olmadığını görürsünüz. Kemal Dürüst ayrıca, Telekomünikasyon Dairesi’nde çalışan personelin özelleştirme yasası gereğince hiçbir şekilde mağdur olmayacağını söylüyor. Bir taraftan özelleştirme yoktur diyorsunuz, bir taraftan da özelleştirme yasasına göre mağduriyet yaşanmayacak diyor. Kaldı ki yasaya göre personel çok büyük mağduriyet yaşayacak. Dürüst’ün bir diğer açıklaması, en önemli lisans Telekomünikasyon Dairesi’ne saklanacak diyor. Düşünün ki bir ihaleye çıkılacak, iki sermaye olacak. Ama en önemli lisansı Sayın Bakan Telekomünikasyon Dairesi’ne saklayacağını söylüyor. İki gün önce bu operatörleri ziyaret ediyor. Ancak bu iki operatörün bir tanesi çıkıp da “ne demek istiyorsun sayın Bakan? Bu lisans nasıl bir lisanstır ki en önemli lisans onlara veriliyor? O zaman rekabete aykırı değil mi?” demiyor. İşte burada bir illüzyon vardır. Bir aldatmaca vardır. Satır aralarında bu bellidir. Ben iddia ediyorum ki üçüncü bir operatör, eğer ki söz konusu bu uygulama fiilen uygulanırsa bu ülkeye gelmeyecek”



“Bakan Dürüst, GSM operatörlerinin ödemiş olduğu vergileri açıklasın”

Soysan, Adanın Kuzeyinde denetimden yoksun bir devlet yapısı olduğuna dikkat çekerek, bunun en basit örneğinin Bakan Kemal Dürüst’ün 8 Mart 2017 tarihinde Meclis’te yaptığı konuşma olduğunu söyledi. Soysan, Bakan Dürüst’ün konuşmasında, GSM operatörlerinin yapacağı zamları durdurduğunu açıkladığını anımsatarak, söz konusu GSM operatörlerinin 1 Mart 2017 tarihinden itibaren yüzde 9,8‘lik değişen zam oranlarıyla artışı devreye koyduğunu açıkladığını kaydetti. Soysan, devlet olarak bakıldığında denetimin ve koordinasyonun sağlanamadığını belirterek, “Sayın Kemal Dürüst, GSM operatörlerinin ödemiş oldukları vergileri, çıksın kamuoyuna açıklasın” dedi.



“Tekelleşme değil, kartelleşme yaratılacak”

“GSM operatörlerinin 900 bin abone sayısına ulaştı” diyen Soysan, “Siz bu vergileri alırken, bu kadar abone üzerinden mi alıyorsunuz, milyonlarca tüketilen kontörleri denetleyebiliyor musunuz? Kemal Dürüst, çıksın ve cevap versin. Bunun sorgulanması lazım” diye konuştu.

Soysan, bu uygulamalar sonucunda devletin operatörünün olamayacağı bir ortaklık modeli yaratılması ve Telekomünikasyon Dairesi’nin tamamen devreden çıkarılması durumunda değil tekelleşme, kartelleşmenin yaratılacağını belirtti. Soysan, şöyle devam etti, “Bugün 82 kuruşa görüşme yapan ve bir takım paket programlar adı altında uygulamaları devreye koyarak küçücük sinek kadar yazılarının olduğu bir takım sözleşmelerle topluma iletişim adı altında hizmet veriliyor. Bu ekonomik bir akılla nasıl açıklanabilir. Bakan bunu açıklasın, hükümeti de açıklasın”



“Sermayenin çıkarları korunmaya çalışılıyor”

Soysan, Telekomünikasyon Dairesi’nin gelir ortaklığı zemininde ortaklığın olmayacağı bir modelin söz konusu olduğunu belirterek, hizmetleri iyileştireceğiz gibi bir takım sözlerle kamunun çıkarlarının tamamen ortadan kaldırılarak, sermayenin çıkarlarının korunmaya çalışılmakta olduğunu kaydetti. Soysan, Tel-Sen olarak, Meclis içi ve dışı partilerle görüştüklerini, tehlikenin boyutlarını anlattıklarını ifade ederek, gerekli eylem ve grev anlamında olan mücadelenin şekillenmesi için gerekeni yapacaklarını söyledi. Soysan ayrıca hukuksal anlamda da söz konusu durumun önüne nasıl geçileceği konusunda da bilgi alışverişinde bulunduklarını kaydetti.