S&P Güney Kıbrıs’ın notunu yükseltti
Ekonomi derecelendirme kuruluşu “Standard & Poors” (S&P) Güney Kıbrıs’ın ekonomi notunu bir puan yükseltti.
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Ekonomi derecelendirme kuruluşu “Standard & Poors” (S&P) Güney Kıbrıs’ın ekonomi notunu bir puan yükseltti.
Politis ve diğer gazeteler, S&P’un Güney Kıbrıs ekonomisinin uzun vadedeki notunu “BB”’den “BB+”’ya yükselttiğini yazdılar.
Gazete, böylece Güney Kıbrıs’ın yatırım yapılabilir ülkeler arasına girmesi için bir puan daha almasının yeterli olacağını belirtti.
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