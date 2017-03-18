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S&P Güney Kıbrıs’ın notunu yükseltti

S&P Güney Kıbrıs’ın notunu yükseltti

Ekonomi derecelendirme kuruluşu “Standard & Poors” (S&P) Güney Kıbrıs’ın ekonomi notunu bir puan yükseltti.

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Ekonomi derecelendirme kuruluşu “Standard & Poors” (S&P) Güney Kıbrıs’ın ekonomi notunu bir puan yükseltti.

Politis ve diğer gazeteler, S&P’un Güney Kıbrıs ekonomisinin uzun vadedeki notunu “BB”’den “BB+”’ya yükselttiğini yazdılar.

Gazete, böylece Güney Kıbrıs’ın yatırım yapılabilir ülkeler arasına girmesi için bir puan daha almasının yeterli olacağını belirtti.

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