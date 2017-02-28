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SpaceX'ten Ay'ın çevresinde uçuş imkanı

SpaceX'ten Ay'ın çevresinde uçuş imkanı

İnsanoğlu 45 yıl aradan sonra Ay'a özel bir misyon gerçekleştirecek. SpaceX firmasının misyonunda Ay'a inilmeden etrafında dolaşılacak.

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İnsanoğlu 45 yıl aradan sonra Ay'a özel bir misyon gerçekleştirecek. SpaceX firmasının misyonunda Ay'a inilmeden etrafında dolaşılacak.

SpaceX'den yapılan açıklamaya göre, Elon Mask gelecek yıl içinde iki kişiyi, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo taşıyan Dragon 2 uzay kapsülüyle Ay'a gönderecek.

Mask, yaptığı açıklamada, isimlerini vermediği iki kişinin söz konusu uçuş için gerekli parayı ödediği bilgisini paylaştı.

Bir hafta sürecek uçuş çerçevesinde, uzay aracı aya inmeden etrafında tur atacak.

Dragon 2, Falcon 9 roketi ile ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) tarihi Apollo uçuşlarını yaptığı 39A platformundan fırlatılacak.

Ay'a yönelik en son misyon, geçen ay 82 yaşında hayatını kaybeden emekli astronot Gene Cernan'ın, NASA'nın Apollo 17 misyonu kapsamında 12 Aralık 1972'de Ay'a ayak basmasıyla gerçekleştirilmişti.

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