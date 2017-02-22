Spehar, Anastasiadis ile görüştü

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar bugün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile görüştü.

Rum kaynaklara göre, Spehar, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile dün, Anastasiadis ile de bugün istişarelerde bulunduğunu belirtti.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile iletişime geçeceğini kaydeden Spehar, şu an için söyleyecek bir şeyi olmadığını belirtti.