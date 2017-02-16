Spehar, Mağusa’da sivil toplum örgütlerini ziyaret etti

Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Elizabeth Spehar 13 Şubat 2017 Çarşamba günü Kıbrıs’ta toplumsal yakınlaşmaya yönelik çabaları ile öne çıkan yerli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile buluşmak ve destek belirtmek amacı ile Mağusa’yı ziyaret etti. Toplantıya katılan Mağusa Gençlik Merkezi (MAGEM), Mağusa İnsiyatifi (Mİ) ve Mağusa Suriçi Derneği (MASDER) kentte sürdürülen çalışmalar ve geliştirilen projeler ile ilgili bilgi paylaşırken, yaşanan sıkıntıları da aktarma fırsatı buldular. MASDER temsilcileri Serdar Atai, Rifat Yalınç ve Sinem Tözün Mağusa kentinde özellikle son dönemde Kültürel Miras Teknik Komitesi öncülüğünde yapılan restorasyon çalışmalarının kente kattığı değeri belirterek Mağusa Surlariçi’nin UNESCO Kültür Mirası Listesi’ne girebilmesi için destek talep ettiler. Toplantı katılımcıları, Mağusa Derinya Kapısı çalışmalarının en erken zamanda tamamlanmasının iki toplum arasındaki yakınlaşmaya katkısının yanında turizm projeleri ve esnaf için önemini de dile getirerek Aplıç kapısı çalışmalarının yavaş ilerlemesinin Derinya kapısını etkilememesi gerektiğini belirttiler. MAGEM temsilcileri Oğuz Ufuk Haksever ve Mustafa Öngün iki toplumdan Mağusalı gençleri bir araya getiren etkinliklerinden bahsederek, var olan durumun pek çok genci olumsuz yönde etkilediğini ve göç etmesine sebep olduğunu, gençlerin ancak toplumsal düzeyde fark yaratacak bir takım adımlar atılması ile Ada’da kalmaya teşvik edilebileceklerini vurguladılar.

Mağusa İnsiyatifi temsilcileri çözüm sürecinin devam etmesinin önemi yanında iki toplum arasında güven yaratacak adımların atılmasının gerekliliğine işaret ettiler. Mağusa İnisiyatifinin yıllardır müzakere süreciyle güven olgusunun birlikte yürümesi gerektiğine inandığı ve bu yönde çalışmalar yürüttüğüne değinen İnisiyatif aktivisti Okan Dağlı ‘Her durumda, adada toplumların barış içinde yaşaması için güvenin artırılmasını savunuyoruz ve bunu kentte hayata geçiriyoruz’ dedi. Toplantıya katılan İki toplumlu Mağusa İnisiyatifi üyesi George Michaelides ile Mağusa İnsiyatifi aktivistleri Esra Can Akbil ve Yücel Vural Mağusa’nın planlanması konusuna değindiler. Mağusa’da iki toplum arasında yakınlaşmayı sağlayacak pek çok adımın sivil toplum düzeyinde başarılmasının önemine değinen katılımcılar, gelinen noktada Mağusa kentinin müzakere süreci ile eş zamanlı olarak bütüncül planlanmasına yönelik ortak çalışmaların başlatılmasının gerekliliğine vurgu yaparak aksi durumda bölünmüş bir Mağusa kenti ile karşı karşıya kalacağımızı ve Mağusalıların bunu arzulamadığını dile getirdiler. Birleşmiş Milletler desteği ile böylesi bir çalışmanın şimdiden başlatılmasının katılımcı bir süreç ile kent düzeyinde toplumsal müzakere ortamı sağlayacağını bunun da özellikle karşılıklı anlayış ve yakınlaşma fırsatları yaratarak barışa katkıda bulunacağına inandıklarını anlattılar.

Misyon Şefi Sn. Spehar, örgütlerin yürüttüğü çalışmalardan övgü ile bahsederek Kıbrıslıların günlük yaşamlarını etkileyen katkıları için teşekkür ederek çabaların sürdürülmesi için destek belirtti.