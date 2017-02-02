Spotify, Türkçe şarkıların bir kısmını sildi

Dünya’nın en popüler çevrimiçi müzik servisi Spotify, kısa süre önce çok tartışılacak bir hamle yaptı. Servis, arşivinde bulunan birçok Türkçe şarkıyı sildi. Aralarında Barış Manço ve Kesmeşeker gibi birçok sanatçının veya müzik gurubunun içeriklerine artık erişilemiyor.

Yapılan bu hamlenin gerekçesi hakkında Spotify yetkililerinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

inen onlarca Türkçe şarkının ardından kullanıcılardan tepki toplayan Spotify, durumu düzeltmediği takdirde kullanıcılarını kaybedecek gibi görünüyor.

Spotify’da silinen şarkıların Apple Music’de halen erişilebilir durumda olması, şüphesiz birçok kullanıcıyı Apple Music kullanmaya itecektir.

Shiftdelete’in haberine göre, son olarak, Spotify’ın Türkiye'de yaşanan telif hakkı problemleri yüzünden Türkçe içerikleri geçici olarak arşivden çıkarmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu belirtmekte yarar var.