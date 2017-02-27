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Sri Lanka'da hapishane aracına saldırı: 7 ölü

Sri Lanka'da hapishane aracına saldırı: 7 ölü

Sri Lanka'da mahkûmları taşıyan araca ateş açılması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

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Sri Lanka'da mahkûmları taşıyan araca ateş açılması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

Yerel medyadaki haberlere göre, başkent Colombo'nun 50 kilometre güneyinde yer alan Kalutara köyü yakınlarında mahkûmları taşıyan araca silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırı sonucunda biri çete lideri 5 mahkûm ile 2 gardiyan hayatını kaybetti.

Silahlı saldırgan olayın ardından kayıplara karıştı.

Saldırının nedeni henüz bilinmezken, yetkililerden olaya ilişkin açıklama yapılmadı.

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